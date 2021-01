Elevii reîncep orele la școală: Ce măsuri trebuie să fie respectate CHIȘINAU 11 ian - Sputnik. De luni, elevii au revenit in bancile școlii. Aceștia vor trebui ca și mai inainte sa respecte distanța fizica și sa dezinfecteze mainile la intrarea in școli. Totodata, se va efectua termometria in fiecare dimineața. Salile de clasa vor fi dezinfectate, iar in instituții nu vor fi admise persoane straine. © Sputnik / Mihai CarausDincolo de pandemie: 2020 a oferit noi oportunitați pentru elevi „Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii vine cu indemnul catre elevi, parinți, cadre didactice și manageriale sa manifeste un comportament responsabil in familie,… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

