- Mai mulți elevi au pichetat sediul guvernului Foto: gov.ro. Mai mulți elevi din București și Ilfov au pichetat astazi sediul guvernului pentru trage un semnal de alarma cu privire la faptul ca autoritațile nu iau o decizie clara referitoare la desfașurare a anului școlar urmator. Asociațiile…

- Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI), Asociația Elevilor din Maramureș (AEM) și Asociația Valceana a Elevilor (AVE) cer raspunsuri din partea autoritaților in ceea ce privește inceperea noului an școlar.Elevii spun ca “de la momentul 11 martie, atunci…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea ii acuza sambata pe guvernanți de „abuz de putere” și „de incredere” dupa ce Ludovic Orban și reprezentanții USR-PLUS au negociat chiar in cladirea Guvernului alianța pentru candidaturi comune in București. „Abuz de functie! Abuz de putere! Abuz de incredere! Folosirea…

- "Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov (AEBI), organizatie reprezentativa a elevilor din capitala si judetul Ilfov, solicita Consiliului Local Sector 4 si primarului Daniel Baluta distribuirea urgenta a burselor scolare", se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti seara, de asociatie.…