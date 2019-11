Decese și îmbolnăviri suspecte, la aceeași adresă din Timișoara

La Timișoara, doi copii de vârste mici și un adult au decedat, iar alte persoane sunt la spital după ce au acuzat greață și vărsături. The post Decese și îmbolnăviri suspecte, la aceeași adresă din Timișoara appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]