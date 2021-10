Elevii din învățământul privat vor putea participa online la cursuri Cursurile nu se vor putea desfașura fizic in școlile private, insa elevii vor putea participa la cursuri online. “In ceea ce privește școlile private, situația a fost prevazuta in hotararea CNSU, dar nu s-a translatat in hotararea de guvern. Acum, hotararea de guvern prevede ca activitatea cu prezența fizica se suspenda pentru preșcolari și elevi in perioada 25 octombrie – 5 noiembrie in unitațile particulare de invațamant. Prezența fizica este interzisa, nimeni nu oprește școlile private sa faca ore online. Nu am cum sa spun școlilor private sa nu țina cursurile online. Este aplicabil imediat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

