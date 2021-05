Elevii din clasele terminale se intorc, luni, la cursuri cu prezenta fizica, dupa vacanta de Pasti. Circa 370.000 de elevi din clasele a VIII-a, a XII-a si a XIII-a se intorc in banci. „Maine (n.r. 10 mai), vor putea merge la școala cu 450.000 elevi mai mult decat au mers saptamana trecuta. E vorba de […] The post Elevii din clasele terminale revin, de astazi, la cursuri cu prezența fizica first appeared on Ziarul National .