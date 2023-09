Primaria Sectorului 3 a rasplatit, in cadrul unei festivitați, excelența elevilor de 10 la examenele naționale și performanța de podium la olimpiada internaționala de matematica. 19 elevi de top au fost premiați de Robert Negoița. 19 dintre elevii meritoși ai Sectorului 3 au fost rasplatiți cu premii, in cadrul unei ceremonii organizate pentru ei de Primaria Sectorului 3. Primarul Robert Negoița a fost cel care le-a inmanat distincțiile. „Va felicit pentru performanța pe care ați obținut-o, va felicit pentru ambiție, devotament și munca pe care ați depus-o sa ajungeți in acest punct, atat de…