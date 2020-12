Elevii de liceu vor învăța să detecteze știrile false Peste 480 de profesori de limba romana care predau la liceu vor fi formați sa predea educația media, potrivit unui parteneriat incheiat intre Ministerul Educației și Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Programul „Predau educație media – Laboratorul de educație și cultura media”, dezvoltat de CJI, va fi introdus in anumite școli-pilot, cu scopul de a forma noi competențe elevilor. Elevii vor invața despre fake news incepand cu anul viitor.In cadrul proiectului, cel puțin 480 de cadre didactice de Limba și literatura romana, care predau la nivel liceal, vor fi formate și certificate. Voi… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de educație finlandez este considerat cel mai bun din lume, iar multa lume se intreaba de ce este atat de performant și daca rezultatele sunt așa bune, de ce nu este importat și de alte țari. In ultimii ani, presa din toata lumea a scris enorm despre sistemul de educație finlandez și cum a…

- Crezi ca ai destula rabdare, dragoste, timp și bani sa investești intr-un after – school? Primele teste vin repede, in momentul in care trebuie obținute autorizațiile. Odata trecute, urmeaza cele financiare, deloc de neglijat. Ideea de after – school, sau mai pe romanește de „școala dupa școala”, este…

- Eleva acuza faptul ca sistemul de invatamant este total nepregatit pentru predarea online, situatie care o dezamageste cumplit. "Sunt in clasa a 11-a. Invaț la un liceu de prestigiu din orașul meu – chiar la cel mai bun liceu din oraș și unul dintre cele mai bune din țara. Am muncit pentru…

- Cand este o informație relevanta pentru public? Cum este construita o știre și ce mesaj transmite? Cum deosebim o informație falsa de una adevarata? Sunt numai cateva din intrebarile la care mulți dintre elevii de liceu afla raspunsurile la orele de limba și literatura romana, scrie publicația Școala…

- Astfel, prin OUG 171/2020, publicata in Monitorul Oficial din 15 octombrie, valoarea tichetului educational, pentru anul școlar 2020-2021 și pentru 2021-2022, a fost stabilita la suma de 200 de lei pe luna. Suma a fost injumatațita, dupa ce in aveasta vara, Parlamentul a stabilit prin lege ca valoarea…

- Face ea ce face ministrul Educației și iar intra in vizorul presei pentru raspunsurile mai puțin inspirate. Ca sa nu zicem prostești, de-a dreptul. Ultima duda? Luni seara, la Realitatea tv. Intrebata de realizatoarea emisiunii Legile Puterii ce șanse au elevii care nu beneficiaza de curent electric…

- Ministrul educației și cercetarii, Monica Cristina Anisie, a semnat ordinele privind aprobarea a trei discipline opționale și a programelor aferente acestora. Astfel, incepand din acest an școlar, elevii pot opta pentru a studia, in anul școlar 2021 -2022, urmatoarele cursuri din curriculum…

- "Nimeni nu s-a exprimat vreodata ca vrea sa amane inceperea scolii. Scoala va incepe la 14 septembrie iar alegerile vor avea loc la 27 septembrie", a declarat premierul Ludovic Orban. Declaratia premierului vine in contextul in care seful Executivului spusese vineri ca exista posibilitatea…