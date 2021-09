Lumea marinarilor: Supravietuitorul. Titus Stanescu, Suez, Transilvania

Cu siguranta ca, peste ani, Darius, micutul de doar cinci anisori pe care l am cunoscut la inceputul acestei toamne, va iubi neconditionat marea. In primul rand pentru ca a vazut lumina zilei in Constanta si a gangurit la fiecare rasarit de soare dinspre plaja… [citeste mai departe]