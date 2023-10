Insușirea și respectarea regulilor de circulație fiind o necesitate pentru siguranța copiilor, activitațile din saptamana Școala Altfel au inceput la Școala Gimnaziala “Prof. Paul Banica” din Targoviște cu o acțiune in parteneriat cu I.P.J. Dambovița – Serviciul Rutier. “Copiii au fost dornici sa invețe regulile de circulație pe drumurile publice, iar noi suntem dornici sa-i educam nu numai sa se dezvolte armonios, dar sa se și deplaseze in deplina siguranța”, a spus prof. Anca Milea, directorul instituției. Elevii școlii mai au in program in aceasta saptamana ateliere anti-violența, activitați…