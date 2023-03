Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlara (SCH) din cadrul proiectului de Acreditare Erasmus+ Apelul 2022-2023, 2022-1-RO01-KA121-SCH-000054863 OBIECTIVE INSTITUȚIONALE PROPUSE SPRE INDEPLINIRE PRIN INTERNAȚIONALIZAREA ACTIVITAȚILOR ȘCOLARE O1. Imbunatațirea competentelor profesionale ale cadrelor didactice…

- Un numar de 37 de elevi și 3 profesori de specialitate ai Colegiului de Arte Sabin Dragoi din Arad au prezentat colegilor experiența de formare... The post Elevii de la Colegiul de Arte Sabin Dragoi din Arad au trait o frumoasa experiența ERASMUS+ in Spania appeared first on Special Arad · ultimele…

- Miercuri, 1 februarie 2023, va avea loc, in format online, a cincea Reuniune transnationala din cadrul proiectului european InterPlusValue parcours de formation Europe+Educ, in care Colegiul National „Emil Racovita" din Iasi este partener, alaturi de institutii, centre de formare si asociatii din Franta…

- In perioada 16-18 ianuarie 2023, 21 elevi si 4 profesori de la IES Punta del Verde din Sevilla au participat la o mobilitate Erasmus+ la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj. In cadrul acestei mobilitatii, elevi spanioli au participat la diverse activitati de invatare desfasurate in cadrul liceului…

- Elevii de la Liceul Teoretic ”Avram Iancu” Cluj-Napoca au dansat hora unirii in curtea școlii. Cei mici, alaturi de profesori au participat la o serie de evenimente dedicate Unirii Principatelor Romane. Dimineața, profesorul Vasile Flueraș a susținut o lecție minunata de istorie, iar apoi elevii și…

- Un grup format din 21 elevi și 4 profesori de la IES Punta del Verde din Sevilla (Spania) au participat, in perioada 16-18 ianuarie 2023, la o mobilitate Erasmus+ la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” din Lugoj. In cadrul acestei mobilitații, elevi spanioli au participat la diverse activitați…

- Trafic cu muncitori romani in Spania, in orașul sevillian Tocina și acuzații extrem de dure pentru membrii unei bande, formata in mare parte tot din romani: trafic de ființe umane și falsificare de documente. Zece persoane care aparțineau unei organizații bine structurate care nu facea altceva decat…

- Mai mulți traficanți romani de droguri au fost arestați in Spania, intr-o uriașa operațiune a Europol. Organizația criminala acționa pe 2 continente, iar captura depașește 11 tone de stupefiante, in valoare de 100 milioane de euro