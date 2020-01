Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației propune ca simularea Bacalaureatului 2020 pentru elevii de clasa a XII-a sa aiba loc inaintea vacanței de Paște, in același timp cu simularea Evaluarii Naționale la clasa a VIII-a. Elevii de clasa a XI-a nu vor susține simularea in martie, dar potrivit unui proiect de ordin consultat…

- Simularea examenului de Bacalaureat 2020 ar urma sa fie organizata la finalul lunii martie, in aceeași perioada cu simularea Evaluarii Naționale. Nu va mai fi organizata și simularea pentru elevii de clasa a XI-a, insa fiecare inspectorat școlar va putea derula testari in acest sens, in luna mai. Examenul…

- Ministrul Monica Anisie a declarat marti ca, daca nu va trece in Parlament initiativa privind amanarea evaluarii nationale transdisciplinare, Ministerul Educatiei va initia ordonanta de urgenta in acest sens. Intrebata de jurnalisti, cu prilejul semnarii ‘Pactului pentru educatie antreprenoriala’, cat…

- Caiete, pixuri, creioane, ascutitoare, trusa de geometrie, atlas geografic,. Toate acestea le vor primi de la Ministerul Educatiei elevii gorjeni ce provin din familii cu venituri sub 300 de lei pe membru. Cei de clasa I vor primi pe deasupra si ghio...

- Noul ministru al Educatiei Monica Anisie a anuntat ce schimbari vor fi in ce priveste admiterea la liceu, dar si ce se intampla cu clasa zero. Ministrul Educatiei si Cercetarii Monica Anisie a declarat ca nu le poate cere elevilor claselor a VII-a sa prezinta un portofoliu educațional la inceputul liceului…

- Noi modele de subiecte pentru examenul de Evaluare Naționala 2020 au fost publicate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, din subordinea Ministerului Educației, la inceputul lunii noiembrie. Structura și cerințele sunt aceleași ca in anii trecuți. Reamintim ca Evaluarea Naționala pentru clasa…