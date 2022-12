Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța de Urgența nr. 159 pentru decontarea navetei elevilor a fost publicata joi, 17 noiembrie, in Monitorul Oficial. Aceasta modifica și completeaza art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011. Potrivit acesteia, elevii care merg la școala intr-o alta localitate vor primi o suma forfetara…

- Elevii care fac naveta la școala vor deconta o suma de pana la 4 ori mai mare pentru transport, fața de cea pe care o primește in prezent, transmite Ministerul Educației . Guvernul a adoptat ieri, 17 noiembrie, Ordonanța de Urgența pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.…

- „Va doresc mul succes și va felicit pentru aceasta poziție de ministru. Ne dam seama cu toții ca daca vorbim despre educație suntem intr-un moment foarte important.Știu ca Romania Educata va merge mai departe cu noi energii, cu susțineri din spațiul politic. Este un proiect de țara de care avem nevoie.Doamna…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca vor fi asigurate conditii de functionare a scolilor in perioada sezonului rece, Guvernul va asigura plata diferentelor de pret pentru orice eventuala fluctuatie a costului la energie si nu se justifica eventuale „initiative izolate” luate la nivel local…

- Consiliul Național al Elevilor (CNE), for reprezentativ al elevilor, solicita Ministerului Educației sa gaseasca un mecanism eficient pentru decontarea cheltuielilor de transport ale elevilor navetiști.Aceștia evidențiaza faptul ca proiectele propuse de oficialii de la București nu ii ajuta in ...

- Consiliul National al Elevilor acuza ca ordonanta de urgența pentru decontarea transportului a fost retrasa de pe ordinea de zi a sedintei Comisiei de Dialog Social, cu doar o ora inainte de intrunirea acesteia.

- Ministerul Educatiei supune dezbaterii publice modificari la Legea Educatiei, care vizeaza acordarea unor sume forfetare tuturor elevilor care invata in alte localitati decat cele de domiciliu. De asemenea, se are in vedere realizarea de ludoteci in localitatile unde numarul locurilor la cresa sau…

- In prezent, educatia s-a schimbat si a evoluat semnificativ din punct de vedere tehnologic, acum fiind mult mai des folosite device-urile pentru invatamant si formare. Laptopurile au inceput sa isi faca loc in ghiozdanele elevilor, fiind o modalitate mult mai buna si eficienta nu doar de a-si pastra…