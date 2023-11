Stiri pe aceeasi tema

- Un pompier din Botoșani este cel mai bun la „Pista cu obstacole”. Soldatul Gabriel Neculai a obținut locul I la individual pe națiuni la aceasta proba, in cadrul concursului internațional „Cupa Odessos”, care s-a desfașurat in orașul Varna din Bulgaria, in perioada 25 – 29 septembrie 2023.

- 30 septembrie – 1 octombrie: Cupa Sebeșului la tenis de camp. La competiție s-au inscris 120 de copii din țara In perioada 30 septembrie – 1 octombrie 2023, la Sebeș va avea loc competiția Cupa Sebeșului la tenis de camp. Evenimentul se va desfașura la baza sportiva a Clubului de Tenis Dura, pe strada…

- VIDEO: Cine sunt cei cinci luptatori antitero din Alba care au caștigat cea mai puternica competiție a Jandarmeriei Romane Claudiu, Andrei, Darius, Bogdan și Darius: ei sunt cei cinci jandarmi din Alba care au devenit cei mai buni pe țara, la Olimpiada de intervenție antiterorista. Olimpiada este un…

- Sportivul moldovean, Daniel Procopciuc, a fost dublu medaliat cu aur la Campionatul Mondial la Armwrestling. Acesta a devenit pentru a șasea oara campion mondial la brațul stang și pentru prima data la brațul drept.

- Eduard Palco, șoferul de 19 ani care s-a urcat beat turta la volan și a omorat trei tineri in accidentul din Alba, avea permis luat acum noua luni.Tanarul de 19 ani, din localitatea Oiejdea, a fost arestat. El s-a urcat beat la volan și a lovit trei tineri care mergeau pe marginea drumului. Alți trei…

- FOTO VIDEO| Caștigatorii Alba Carolina Bike Race 2023: Cine a urcat pe podium la diferitele categorii ale competiției Caștigatorii Alba Carolina Bike Race 2023: Cine a urcat pe podium la diferitele categorii ale competiției Competiția ALBA CAROLINA BIKE RACE, inscrisa de anul acesta in calendarul competițional…

- Trei cupluri de dansatori suceveni au participat saptamana trecuta la cel mai grandios concurs de Dans Sportiv din lume, "German Open Championship", la Stuttgart. Toate cele trei perechi au fost la prima lor participare la aceasta competiție, care s-a desfașurat de-a lungul a cinci zile ...

- Un șofer din Alba care s-a urcat beat la volan și a accidentat un minor, condamnat de judecatori. Ce daune are de platit Un șofer din Alba care a provocat un accident rutier dupa ce s-a urcat beat la volan, a fost condamnat recent de Judecatoria Sebeș. In data de 7 august 2023, barbatul și-a aflat pedeapsa…