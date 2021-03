Stiri pe aceeasi tema

- Examenele scrise care simuleaza probele de la Bacalaureat 2021 incep luni, 22 martie, la ora 9:00, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Simularea examenului de Bacalaureat se reia in acest an, dupa ce anul trecut probele nu au mai fost susținute din cauza pandemiei.In școlile aflate in localitați…

- Simularea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a va incepe pe 29 martie, cu proba la Limba si literatura romana, informeaza un comunicat de presa al Ministerului Educatiei. Pe 30 martie va avea loc simularea la Matematica si elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile…

- Ministerul Educației promite sa respecte calendarul de desfasurare a examenului de Bacalaureat 2021, atat in sesiunea iunie – iulie, cat si in sesiunea august – septembrie, cu toate ca suntem inca in pandemie de coronavirus cu o evoluție neașteptata. In ceea ce priveste sesiunea iunie – iulie, probele…