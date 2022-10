Elevii care vor primi 5.000 de lei de la Guvern. Lege a fost deja publicată în Monitorul Oficial Elevii care vor primi 5.000 de lei de la Guvern. Lege a fost deja publicata in Monitorul Oficial. Vești bune pentru elevi. Ar putea primi sume importante de bani pentru performanța. Potrivit unei hotarari publicate in Monitorul Oficial, elevii cu media 10 la Evaluarea Naționala vor primi 2.000 de lei, iar cei cu media 10 la prima sesiune a examenului național de bacalaureat din anul școlar 2021-2022 vor primi 5.000 de lei fiecare din partea statului. „Art. 1. — Se aproba acordarea de stimulente financiare dupa cum urmeaza: a) in valoare de 2.000 de lei fiecarui absolvent al clasei a VIII-a care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

