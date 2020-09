Stiri pe aceeasi tema

- Stire in curs de actualizare Elevii si parinții vor afla pana in 10 septembrie cum vor incepe școala sau gradinița, a declarat ministrul Educației, Monica Anisie. Mai exact, autoritatile urmeaza sa anunte daca copiii vor reveni fizic la scoala sau vor face cursuri online. "Pana…

- Reprezentantii Primariei Sectorului 1 au precizat ca sunt pregatiti pentru inceperea noului an școlar, indiferent de scenariul care va fi aplicat: scenariul verde – toți elevii la școala, scenariul galben – jumatate dintre elevi la școala, jumatate online, sau scenariul roșu – toți elevii acasa,…

- In mulțimea de intrebari și probleme despre inceperea școlilor, premierul Ludovic Orban vine cu precizari și spune ca elevii vor merge la școala pe 14 septembrie, pentru ca dreptul la educație trebuie respectat, scrie stirileprotv.ro. Exista insa posibilitatea ca in anumite județe școala sa inceapa…

- In noul an școlar un elev va sta in aceeași banca tot semestrul intai, este anunțul facut de ministrul Educației cu precizarea ca cei mici trebuie sa limiteze cat mai mult deplasarea intre clase și in interiorul ei. "Școala trebuie sa se organizeze in așa fel incat o sala de curs inseamna de fapt o…

- "Avem videoconferinte des, am avut si ieri o videoconferinta cu inspectorii scolari, am analizat cat de pregatite sunt scolile. Pana pe 14 septembrie scolile trebuie sa se pregateasca sa-si primeasca elevii. Acum trebuie sa ne pregatim respectand normele sanitare impuse de ghidul pe care Ministerul…

- Ziarul Unirea In ce condiții ar putea incepe școala din 14 septembrie: ore in aer liber, elevii ar putea purta masca sau viziere, paravane pentru banci și circuite la intrarea in unitațile de invațamant In ce condiții ar putea incepe școala din 14 septembrie: ore in aer liber, elevii ar purta masca…

- Elevii care se intorc la școala din 14 septembrie vor fi obligați sa poarte masca de protecție. Informația a fost confirmata de Monica Anisie. Ministrul Educației susține ca decizia privind copii de gradinița și scoala primara va reveni Ministerului Sanatații.

- Dupa anunțul facut de președintele Iohannis in legatura cu inceperea anului școlar 2020-2021, ministrul Educației, Monica Anisie a precizat, miercuri, la Antena3, ca se vor menține restricțiile, adica, masca de protecție va fi obligatorie. „Masca este obligatoriu de purtat, prin lege. La examene nationale,…