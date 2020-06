Stiri pe aceeasi tema

- Posibilitatea unui nou val de coronavirus este luata in calcul de autoritati. Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a explicat cateva scenarii cu care s-ar putea confrunta elevii in anul scolar viitor. Intorsi in salile de clasa, elevii vor fi nevoiti sa respecte masuri de distantare fizica pe care conditiile…

- Daca zilele trecute se faceau planuri pentru invatamant, iar elevii urmau a purta masti la clasa, acum totul s-a clarificat. Cel putin deocamdata, deoarece premierul Ludovic Orban si mai multi ministri, l-au convins pe Klaus Iohannis sa anunte ca institutiile de invatamant nu se vor deschide in acest…

- La finalul ședinței privind masurile de gestionare a coronavirusului, președintele Romaniei a precizat ca s-a luat decizia ca școlile și gradinițele sa nu fie deschise pana in toamna. Elevii vor invața online, iar anul școlar va fi finalizat pe baza notelor obținute pana acum. De asemenea, examenele…

- Monica Anisie a oferit noi precizari privind variantele luate in calcul pentru redeschiderea școlilor, in condiții de siguranța, dupa consultarile de miercuri cu Președintele Klaus Iohannis.

- Potrivit anuntului facut de Ministerul Educatiei la inceputul lunii, structura anului scolar nu a fost modificata pana in momentul de fata. Asa cum s-a intamplat in ultimele saptamani ale semestrului, in contextul starii de urgenta, acolo unde este posibil, cursurile vor continua online. Pentru scolile…

- Ministrul Educatiei Monica Anisie a declarat marti ca a semmnat ordinul referitor la programa pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat si ca acestea se vor sustine pe baza materiei predate in primul semestru al anului scolar. Anisie a mai afirmat ca, in functie de momentul in care este ridicata…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a transmis marti ca este "eronata" informatia privind eventuala inghetare a anului scolar 2019 - 2020 din cauza declararii starii de urgenta. "Indiferent de situatia in care ne aflam, indemn parintii, cadrele didactice, elevii si studentii sa se informeze numai din…

