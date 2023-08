Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu a anuntat luni in urma finalizarii anchetei Corpului de Control al ministerului privind accidentul din localitatea 2 Mai, analiza posibilitatii testarii antidrog a elevilor de catre personal medical, in scoli, in daca manifesta vizibil comportament caracteristic…

- Catalin Predoiu – ministrul de Interne a anunțat, in data de 28 august, ca ia in calcul posibilitatea testarii antidrog a elevilor in școli, de catre personalul medical calificat care deservesc unitațile de invatamant, in cazul in care elevii manifesta un comportament caracteristic consumului de droguri.…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a anuntat luni ca analizeaza posibilitatea testarii antidrog a elevilor in școli, in cazul in care manifesta vizibil comportament caracteristic consumului de droguri. Ministrul a spus ca este vorba de ”analiza posibilitatii testarii antidrog a elevilor de catre…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a anuntat luni ca analizeaza posibilitatea testarii antidrog a elevilor in școli, in cazul in care manifesta vizibil comportament caracteristic consumului de droguri.

- Teste antidrog, in școli, pentru elevii care „manifesta vizibil” comportament caracteristic consumului de droguri. Anunțul ministrului de Interne Teste antidrog, in școli, pentru elevii care „manifesta vizibil” comportament caracteristic consumului de droguri. Anunțul ministrului de Interne Catalin…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu a anuntat luni in urma finalizarii anchetei Corpului de Control al ministerului, privind accidentul din 2 MAi, analiza posibilitatii testarii antidrog a elevilor de catre personal medical, in scoli, in daca manifesta vizibil comportament caracteristic consumului…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a anuntat, luni, in urma finalizarii anchetei Corpului de Control al ministerului, privind accidentul din stațiunea 2 Mai, analiza posibilitatii testarii antidrog a elevilor de catre personal medical, in scoli, in daca manifesta vizibil comportament caracteristic…

- TOP ȘCOLI dupa rezultate EVALUARE NAȚIONALA 2023. In trei unitați de invațamant, toți elevii au luat medii peste 5 Rezultate Evaluare Naționala 2023 in Alba. Au fost rezultate bune in Alba Iulia la examen. Trei dintre cele 14 școli care au avut elevi la examen au promovabilitate de 100%, adica toți…