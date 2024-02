ANIVERSARE Dobos Istvan, primarul comunei Micula, azi la ceas aniversar

Dobos Istvan, primarul comunei Micula, s-a născut în ziua de 13 februarie a anului 1959, ceea ce înseamnă că azi... The post ANIVERSARE Dobos Istvan, primarul comunei Micula, azi la ceas aniversar first appeared on Informaţia Zilei . [citeste mai departe]