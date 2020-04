„Proiectul nostru consta in realizarea unor viziere care vor fi donate celor care lupta in linia intai. Vrem sa ajutam, pentru ca lupta e una grea, iar medicii, politistii si altii care se confrunta cu virusul nu sunt echipati in asa fel incat sa fie protejati cat mai bine, din pacate. Cel putin, nu in zona noastra. E o situatie de criza in care vrem sa ajutam si sa fim alaturi de eroii nostri", afirma Cosmin Chelariu, elev (...)