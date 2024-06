Noi reguli pentru eliberarea pașaportului simplu temporar. Cum să obții acest document Președintele Klaus Iohannis a promulgat luni modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetațenilor romani in strainatate. Conform noilor modificari, condițiile pentru eliberarea pașaportului simplu temporar au fost schimbate fața de cele in vigoare pana la acest moment. Acest document va fi emis doar in situații speciale și de excepție, care […] The post Noi reguli pentru eliberarea pașaportului simplu temporar. Cum sa obții acest document appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat actul normativ pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, prin care sunt revizuite conditiile in care poate fi eliberat pasaportul simplu temporar, scrie presa romana.

