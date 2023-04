Stiri pe aceeasi tema

- “Mandri și bucuroși de elevii nostri talentati!Rezultate deosebite!Felicitari elevilor si profesorilor lor indrumatori pentru rezultatele deosebite obtinute la etapa Nationala a Olimpiadei Nationale de Arte Vizuale, Arhitectura si Istoria Artei, Bistrita-Nasaud 2023!” a scris profesoara Violeta Vladau,…

- REZULTATE… Judetul Vaslui va fi reprezentat la Olimpiadele din aria curriculara „Arte” de 15 elevi, doua coruri si cadrele didactice insotitoare. Noua vor participa la etapa regionala a Olimpiadei Nationale de Interpretare Vocala, Instrumentala si Studii Teoretice Muzicale, iar sase elevi, la etapa…

- Cum arata copilul din interiorul nostru, invaluit in spuma poliuretanica, sufocandu-se aproape intr-o masca morturara…? Cum se lasa amintirile de demult deformate și captive intr-o memorie proasta? Cat de incețoșata pare lumea cand ești convins ca nu ai nevoie de ochelari? Aflați raspunsuri la toate…

- Sute de elevi, de toate varstele, au vizitat, astazi, subunitațile ISU Botoșani. Aceștia au avut ocazia sa vada indeaproape autospecialele folosite in misiunile operative și au primi informații utile cu privire la modul in care trebuie sa se comporte pentru a preveni situațiile de urgența.

- Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat cum va fi vremea in urmatoarele zile.In ultimele zile a fost ger cumplit, iar temperaturile au atins chiar si -25 de grade Celsius. In acest moment, este in vigoare o avertizare meteo de tip cod galben de ger in 13 județe, iar temperaturile au scazut pana la…

- La inceputul acestei saptamani, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Botoșani din cadrul Agenției Naționale Antidrog a implementat o serie de activitați interactive de educație juridica in domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri in cadrul Colegiului…

- Patru elevi de la Colegiul Național „Petru Rareș" Suceava au fost printre cei mai buni competitori ai Concursului național de dezbateri științifice „Debats toi !", de la București, secțiunea limba engleza, echipajul sucevean adjudecandu-și poziția a doua.Ilinca Panaite, ...