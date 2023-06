Elevă de 12 ani, mușcată de câine în drum spre școală REȘIȚA – Potrivit jandarmilor carașeni, incidentul s-a petrecut joi, 15 iunie, in jurul orei 7.50, in cartierul Marginea din municipiul Reșița, oamenii legii reușind sa-l identifice pe proprietarul cainelui care a atacat-o pe copila! „Pe timpul desfașurarii misiunii de menținere a ordinii și liniștii publice in zona instituțiilor de invațamant, patrula de jandarmi a fost sesizata de un cadru didactic despre faptul ca o fetița in varsta de 12 ani a fost mușcata pe timpul deplasarii catre școala. Jandarmii carașeni au luat legatura cu eleva, moment in care la fața locului a fost solicitat și un… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

