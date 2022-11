Stiri pe aceeasi tema

- Un elev din Giurgiu a facut show pe autospeciala de politie. Baiatul s-a urcat pe masina si a inceput sa danseze pe ritmuri de muzica de petrecere. Imaginile au ajuns pe retelele de socializare. Autoritatile au transmis ca este vorba despre un tanar de la un centru de plasament. In timp ce politistii…

- Un elev din Giurgiu a facut show pe autospeciala de poliție. Baiatul s-a urcat pe mașina și a inceput sa danseze pe ritmuri de muzica de petrecere. Imaginile au ajuns pe rețelele de socializare. Autoritațile au transmis ca este vorba despre un tanar de la un centru de plasament. In timp ce polițistii…

- Saptamana trecuta la Școala Gimnaziala Take Ionescu din Rm.Valcea au avut loc primele doua activitați preventive din Campania “Sunt Cool șifara bullying!” inițiata de I.P.J. Valcea prin Biroul Siguranța Școlara, in parteneriat cu unitatea de invațamant, Inspectoratul Școlar Județean Valcea și C.J.R.A.E.…

- Polițiști din cadrul Serviciului Rutieri și Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații au desfașurat recent o acțiune pentru prevenirea și combaterea indisciplinei in randul biciciliștilor, caruțașilor, conducatorilor de trotinete și pietonilor, avand drept scop evitarea accidentelor rutiere…

- In vederea creșterii gradului de siguranța elevilor și personalului didactic, precum și in scopul prevenirii delicvenței juvenile, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara, impreuna cu cei ai Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, au derulat activitați informativ-preventive in cadrul…

- In vederea creșterii gradului de siguranța elevilor și personalului didactic, precum și in scopul prevenirii delicvenței juvenile, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara, impreuna cu cei ai Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, au derulat activitați informativ-preventive in cadrul…

- Politistii de la nivelul intregului judet, sprijiniti de agentii si ofiterii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii si Biroului Siguranta Scolara din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Suceava, desfasoara in aceasta perioada activitati in cadrul Campaniei de prevenire a victimizarii…

- Politistii din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, impreuna cu cei ai Biroului Siguranta Scolara si reprezentanții Agentiei Nationale Antidrog filiala Cluj au derulat o activitate preventiva comuna, in cadrul unei tabere organizate de Crucea Rosie Romania, in localitatea Valea…