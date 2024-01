Politiștii din Galați au fost sesizați, miercuri, de un barbat despre faptul ca fiul sau, in varsta de 14 ani, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a revenit.Ulterior, minorul a fost depistat pe raza municipiului Galați, iar in urma verificarilor s-a stabilit ca acesta a ascuns un cuțit in toaleta Școlii nr. 2, unde acesta este elev, planuind sa-și agreseze colegii, care intenționeaza sa-l denunțe profesorilor.Minorul a fost transportat la o unitate medicala de psihiatrie, unde a ramas internat.