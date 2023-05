Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate excelente obținute de elevii Liceului Teoretic “Iancu C. Vissarion” din Titu la ediția din acest acest an a Olimpiadei Naționale de Cultura și spiritualitate romaneasca, gazduita de orașul Oradea, in perioada 3-7 mai. Elevul Alexandru Pușcașu a obținut premiul I, cu 100 de puncte realitate.…

- Pușcașu Antonio-Alexandru, elev al Liceului Teoretic “Iancu. C. Vissarion” Titu, a obținut cel mai mare punctaj de la clasa a XI-a (100p.),la Olimpiada Naționala Interdisciplinara “Cultura și spiritualitate romaneasca”, desfașurata la Oradea. In urma performanței, Antonio a primit din partea Episcopia…

- Olimpiada nationala de Cultura si spiritualitate romaneasca a adunat sute de elevi din intreaga țara pregatiți sa-și demonstreze cunoștiințele. In jur de 269 de elevi din toata tara vor putea participa pana pe 7 mai, la Olimpiada nationala interdisciplinara Cultura si spiritualitate romaneasca, organizata…

- „Bones and All”, de Luca Guadagnino, „The Man with the Answers”, de Stelios Kammitsis, „Teneis que venir a verla”, de Jonas Trueba, sau „Dear Thomas” cu actrita Ioana Iacob sunt cateva dintre filmele incluse in programul editiei a 27-a a Festivalului Filmului European (FFE), care va debuta pe 9 mai…

- Curtea de Conturi anunta, joi, ca a desfasurat, in perioada 10.01.2022 – 30.05.2022, o misiune de audit de conformitate cu tema “Evaluarea riscului de infringement impotriva Romaniei privind gropile de gunoi din marile orase”, pentru perioada 2015-2021, la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor,…

- REZULTATE… Opt eleve din judetul Vaslui vor participa la etapa nationala a Olimpiadei interdisciplinare „Cultura si spiritualitate romaneasca„. Competitia imbina doua materii importante: Limba si literatura romana si religie, astfel ca nu e de mirare ca printre cele opt fete se numara si elevele Scutelnicu…

- Sambata, 11 martie a.c., a avut loc, la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” din Suceava, etapa județeana a Olimpiadei interdisciplinare „Cultura si spiritualitate romaneasca”, o competiție pentru disciplinele limba si literatura romana si religie, devenita tradiție in județul nostru, proiectul inițial…

- La Dorohoi, simpozionul-concurs județean „Țara de Sus – vatra de spiritualitate și cultura romaneasca” Luni, in prima zi de post, Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfantul Ioan Iacob Dorohoi organizeaza Simpozionul-Concurs Județean Țara de Sus – vatra de spiritualitate și cultura romaneasca. Scopul…