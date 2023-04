Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea da, joi, verdictul in dosarul finanțarii campaniei electorale a fostului președinte Traian Basescu. In acest dosar, Elena Udrea a fost condamnata la 8 ani de inchisoare, iar Ioana Basescu la 5 ani de inchisoare. Cele doua au cerut…

- Dosarul privind finanțarea ilegala a campaniei electorale a fostului președinte a ajuns la final. Elena Udrea, fost ministru al Turismului și Dezvoltarii, a fost condamnata la 8 ani de inchisoare, iar Ioana Basescu, fost notar public, la 5 ani de inchisoare, prin decizia din 2 martie 2021 a Curții de…

- Fostul ministru al Turismului susține, intr-un interviu pentru Realitatea Plus, ca intreg dosarul care a adus-o in inchisoare a fost orchestrat la comanda Codruței Kovesi. Elena Udrea susține ca are inregistrari și documente care pot dovedi planul fostei șefe DNA.

- Premierul Victor Ponta a declarat ieri ca s-a intalnit ieri cu Elena Udrea duminica la Brasov si a asigurat-o ca nu tot USL-ul il sustine pe Blaga. "O sustin pe Elena Udrea pentru ca reprezinta PD-L si pe Traian Basescu. Domnul Vasile Blaga nu reprez...

- Parlamentarul PSD Radu Cristescu ii transmite un mesaj Elenei Udrea, aflata in spatele gratiilor. Reacția lui Cristescu vine dupa ce avocatii Elenei Udrea au solicitat joi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, incetarea procesului penal impotriva fostului ministru al Turismului in dosarul privind…

- Avocatii Elenei Udrea au solicitat joi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, incetarea procesului penal impotriva fostului ministru al Turismului in dosarul privind finantarea campaniei electorale a lui Traian Basescu la alegerile prezidentiale din 2009, pe motiv ca faptele s-au prescris, anunța…

- "Ma aflu chiar in fața Penitenciarului Targșor de langa Ploiești. Am realizat un interviu cu Elena Udrea, doar 45 de minute, atat ne-au fost aprobate, dar va spun de pe acum ca fac maine cerere pentru un al doilea interviu, pentru ca nu a spus decat mica parte din ceea ce știe Elena Udrea.Vreau sa va…

- Udrea sau Blaga? O intrebare care ii lasa reci pe cei mai multi pedelisti, semn ca vorbim de o solutie mai proasta decat cealalta. Doar interventia brutala a lui Traian Basescu de partea Elenei Udrea face competitia interesanta. Plus teama de reactie...