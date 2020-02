Stiri pe aceeasi tema

Liderul deputaților PNL, Florin Roman, arata ca amendamentul la lege depus de el, conform caruia o persoana care refuza un loc de munca va pierde ajutorul social, a inceput sa produca efecte. Conform datelor obținute de Florin Roman, peste 20.000 de oameni nu mai primesc ajutorul social.

Nicușor Dan se prefigureaza candidat unic al dreptei in Capitala, asta dupa ce liberalii și-au anunțat susținerea pentru el, iar USR București l-a asumat drept candidat. In acest condiții, Nicușor Dan arata ca sondajele efectuate la nivelul Capitalei arata ca un candidat unic al dreptei ar obține…

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca cei de la PNL au inceput cursa pentru Primaria Capitalei cu un abandon, asta din moment ce au ales sa susțina un candidat din afara partidului, pe Nicușor Dan. Ciolacu arata ca Firea l-a mai batut o data pe Nicușor Dan și este convins ca la…

Președintele PNL, Ludovic Orban, a explicat ca in conformitate cu sondajul efectuat la comanda PNL, liberalii au peste 30% in Capitala și capacitatea de a caștiga 4 primarii de sector.

Un microbuz in care se aflau noua persoane s-a rasturnat, joi seara, in albia raului Bicaz, din comuna Bicaz Chei, dupa ce ar fi derapat din cauza carosabilului acoperit cu mazga.

Senatorul PSD, Daniel Zamfir, susține ca PNL a ales sa-l susțina pe Nicușor Dan pentru ca sondajele le-au aratat acestora ca s-au prabușit. Zamfir considera ca aceasta decizie a PNL arata faptul ca electoratul nu mai are incredere in liberali și aceștia nu au un candidat cu șanse la Capitala.

A aparut Episodul 8 din Verdict politic cu Dana Budeanu, noua rubrica in exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. In acest episod, Dana Budeanu vorbeste despre nominalizarea lui Florin Cițu pentru a forma un nou guvern. Dana susține ca actualul ministru al Finanțelor este chintesența mafiotului…

O mamica, in varsta de 42 de ani, din Bucuresti, lupta sa traiasca, iar sansa ei la viata este un tratament inovator care costa 75.000 de euro. Prea multi bani si prea putin timp pentru Catrina Rebegea careia medicii i-au spus ca are zilele numarate. Cancerul agresiv de care sufera se extinde rapid,…