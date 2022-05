Stiri pe aceeasi tema

- Este rasturnare de situație in cazul Elenei Udrea, condamnata la 6 ani de inchisoare in Romania, in prezent reținuta in Bulgaria dupa ce a vrut sa treaca granița in Grecia. Fostul președinte al Curții Constituționale din Romania, Augustin Zegrean, a spus de ce ar putea scapa de inchisoare fostul ministru…

- Curtea de Apel din Sofia a amanat din nou, miercuri, decizia privind extradarea in Romania a Elenei Udrea. Judecatorii bulgari au stabilit ca noul termen sa fie in 8 iunie. Ea este de mai mult de o luna in arest in Bulgaria, iar o instanța s-a pronunțat deja, in 19 aprilie, in favoarea extradarii. Elena…

- La o zi dupa ce s-a aflat ca judecatorii din Bulgaria au decis, in prima instanța, ca Udrea sa fie predata autoritaților din Romania, fosta șefa de la Ministerul Turismului a ales sa transmita un mesaj public. E vorba despre o postare facuta pe pagina de Facebook a iubitului Elenei Udrea, Adrian Alexandrov,…

- Elena Udrea a transmis un mesaj din Bulgaria spunand ca este arestata ilegal și ca se roaga ca nicio mama sa nu treaca prin astfel de momente grele. Udrea se afla in arest in Bulgaria și urmeaza sa fie extradata in Romania unde are de ispașit o pedeapsa cu inchisoarea.

- Judecatorii din Bulgaria au decis ca Elena Udrea sa fie predata autoritatilor din Romania.Decizia nu este definitiva, putand fi contestata in termen de cinci zile, conform Antena3.roApelul se va judeca la Curtea de Apel din Sofia.Avocatii Elenei Udrea au sustinut ca conditiile din penitenciarul din…

- Familia Elenei Udrea a fost zguduita de sentința primita de blondina. Fostul ministru a fost reținut in Bulgaria, iar acum avocații sai incearca sa o scape de inchisoarea in Romania. Ce face in tot acest timp iubitul femeii? Omul de afaceri a fost surprins recent pe strazile din Capitala. Cum iși petrece…

- Curtea de Apel din Sofia a decis joi ca Elena Udrea sa ramana in arestul poliției bulgare, menținand decizia Tribunalului din Blagoevgrad. Astfel, Udrea va ramane in arest pana cand justiția bulgara va decide asupra cererii de extradare formulate de autoritațile romane. Elena Udrea a plecat din Romania…

- Elena Udrea a fost prinsa in Bulgaria, dupa ce a parasit Romania in aceasta dimineața, prin Vama Giurgiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…