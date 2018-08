Stiri pe aceeasi tema

- Revista Viva! a publicat o noua fotografie cu Elena Udrea, dupa ce coperta din aceasta luna a reviste a starnit o mulțime de controverse. In acesta fotografie, fostul politician apare intr-o rochie mulata de culoarea roșie. In interviul acordat revistei Viva!, Elena Udrea explica și alegerea numelui…

- Dana Enache, redactorul-sef al revistei „Viva!“, a venit cu explicatii dupa criticile starnite de coperta cu Elena Udrea gravida si varianta initiala a editorialul in care se preciza ca „traieste in exil“ in Costa Rica, dar nu exista niciun cuvant despre faptul ca fostul ministru este condamnata definitiv,…