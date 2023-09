Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in prezent in Penitenciarul Targsor, dupa condamnarea definitiva la sase ani de inchisoare, in dosarul Gala Bute, Elena Udrea a postat pe pagina sa de facebook un mesaj prin care isi arata nemultumirea ca instanta i a refuzat solicitarea de a merge acasa pentru ziua fetitei sale care implineste…

- Laurențiu susține ca soția lui s-a schimbat radical de cand a plecat la munca in strainatate, impreuna cu verișoara ei. Soția i-a spus printr-un mesaj ca se desparte de el, dar se pare ca femeia a uitat ca este mama a doi copii, dupa cum spune Laurențiu. Cu toate acestea, barbatul este dispus sa o ierte.