Elena Merișoreanu își face intervenții estetice anual: „Mi-am băgat niște fire în obraji ca să-mi mai ridice fața” Elena Merișoreanu, in varsta de 75 de ani, iși face intervenții estetice in fiecare an și nu se ferește sa recunoasca. Interpreta de muzica populara a inceput sa apeleze la medicul estetician de mai bine de 20 de ani.In urma cu 20 de ani, Elena Merișoreanu iși tatua sprancenele in Statele Unite ale Americii. Cantareaței i-a plactut dintotdeauna sa fie o femeie aranjata și sa arate mereu bine. Cea mai recenta intervenție estetica a facut-o in Romania și a dorit sa iși ridice puțin fața cu ajutorul unor fire. Pana acum, Elena Merișoreanu și-a facut injecții cu botox și acid hialuronic, dar și lifting… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elena Merișoreanu și soțul ei, Viorel Croitoru intrunesc unul dintre cele mai statornice cupluri din lumea mondena din Romania. Deși la prima vedere intrunesc tabloul familiei perfecte, povestea lor nu a fost lipsita de momente de cumpana. Elena Merișoreanu a fost inșelata de soțul ei cu cea mai buna…

- Secretarul de stat american Antony Blinken, afirma, in mesajul transmis de Ziua Nationala a Romaniei, ca relatia dintre Romania ai SUA e puternica, deoarece se bazeaza pe valori comune si pe un angajament reciproc pentru pace si prosperitate pentru cetatenii nostri si pentru oamenii din intreaga lume.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va avea, marti, consultari politice cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, cu prilejul vizitei pe care inaltul oficial american o efectueaza in Romania. Fii la curent cu…

- Realizatoarea Anca Alexandrescu a facut primele declarații despre dezvaluirile ediția exploziva de joi seara la Culisele statului paralel, ce incepe la ora 18.00. „Nu este vorba numai de fotbal, ci de fotbal, politica și de afaceri de miliarde de euro. Increngaturile ajung de la Cluj, București pana…

- Elena Merișoreanu a dezvaluit ce pensie incaseaza in fiecare luna. Interpreta de muzica populara sa nu s-a ferit sa spuna cați bani incaseaza de la stat. Dupa o cariera de succes, Elena Merișoreanu este rasplatita așa cum se cuvine. Interpreta de muzica populara nu s-a ferit sa spuna ce pensie are.…

- Invitata in emisiunea online „In oglinda”, Anamaria Prodan a rememorat multe perioade din viața ei, inclusiv copilaria la Dabuleni. Pana la șapte ani, impresara a fost crescuta de bunica ei. Ani de zile nu a ințeles-o pe mama ei, pe Ionela Prodan, de ce a stat departe de ea, insa la maturitate i-a dat…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii in Romania invita artiștii romani la un program gratuit cu hip-hoperi americani de varf la Timișoara și București, etapa din orașul nostru urmand sa se desfașoare in perioada 31 octombrie – 5 noiembrie. Evenimentul face parte din programul Next Level, cu artiști…

- Statele Unite ale Americii continua sa considere Romania drept una dintre cele mai promitatoare piete din Europa de Est pentru comertul si investitiile americane, a declarat miercuri David Muniz, Charge d'Affaires al Ambasadei SUA la Bucuresti.