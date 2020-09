Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Esca se arata extrem de ingrijorata la vremea respectiva pentru starea de sanatate a soțului ei care a avut nevoie de suport respirator cateva zile bune, cat a stat internat pe secția de Terapie Intensiva a spitalului Victor Babeș din București. Andreea Esca, mesaj pentru fani pe Facebook…

- Un pacient vindecat de coronavirus s a sinucis aruncandu se de la etajul, scrie Romania TV. Un barbat de 70 de ani care era internat la Centrul de Sanatate STB din Bucuresti, s a aruncat de la etaj si a murit. Barbatul era internat de 14 zile si urma sa se externeze, el aflandu se printre pacientii…

- Un pacient care vrea o programare cu bilet de trimitere gaseste loc liber in marile clinici private din Capitala in 2 septembrie, 12 octombrie sau 16 noiembrie. Marile retele au doar un medic colaborator in Bucuresti pentru pacientii cu bilet de trimitere, care vor sa faca investigatiile gratuit,…

- Starea de sanatate a prefectului de Olt, Florin Homorean, infectat cu SARS-COV-2, s-a agravat. In ultimele doua zile. In aceasta seara s-a luat decizia transferarii sale la un spital din Capitala. Florin Homorean a fost diagnosticat cu COVID-19 pe 12 iulie. Deși a fost asimptomatic, el s-a…

- Prefectul de Olt Florin HomoreanInfectat cu coronavirus, Homorean era internat la spitalul din Slatina, unde s-a simțit din ce in ce mai rau in weekend, transmit TVR și Digi24.Intrucat prefectul de Olt aveaprobleme serioase de respirație, medicii au decis transferul sau launul din spitalele COVID din…

- Cum arata ultimele date: top 10 zone „rosii" In cazul in care autoritatile vor inaspri masurile de protectie, este de asteptat ca aceasta decizie sa vizeze Capitala si alte 10 judete, unde s-au inregistrat cele mai multe cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus. Starea de alerta, conform noii…

- Detinutul Oleg Pruteanu, alias "Borman", testat pozitiv la COVID-19, este in stare grava. Barbatul a fost transferat sambata dupa-amiaza de la spitalul Penitenciarului nr.16 la Institutul de Medicina Urgenta din Capitala.

- Cantarețul Marcel Pavel a fost internat la Institutul de Boli Infecțioase "Matei Balș" din București, Romania, dupa ce a fost diagnosticat cu coronavirus.Potrivit digi24.ro, artistul se simțea rau de cateva zile, insa credea ca are o simpla raceala.