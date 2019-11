Stiri pe aceeasi tema

- Din „Letitia”, in „Tela Viv”. Celebra pentru gafele monumentale pe care le promoveaza, eurodeputata timisoreanca Maria Grapni a lovit din nou. Acum din „Tela Viv”, asa cum a botezat cunoscutul oras din Israel. The post Maria Grapini nu renunta in ruptul capului. Acum a ajuns la „Tela Viv” appeared first…

- Grigore Sichitiu este, fara indoiala, unul dintre cei mai reprezentativi oameni pe care clubul Rapid i-a avut in ultimii 30 de ani. Fost director general si presedinte al gruparii giulestene, celebrul om de fotbal a ramas fidel culorilor alb si visiniu. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau…

- Asociația îi are invitați pentru aceasta întâlnire pe domnii: Razvan Rotta, Victor Lungu și Tudor Salagean. Aceștia vor vorbi publicului despre colecția de fotografii de la Revoluția anticomunista din decembrie 1989 și despre anchetele jurnalistice care au privit desfașurarea Revoluției…

- Istoria lui a inceput in neolitic, de cand dateaza primele urme de locuire umana, si se intinde pana in prezent. Bacaul isi are stramosii pana in comuna primitiva, mai precis in paleoliticul superior, cam 5.000 de ani in urma. In perimetrul Pietii Revolutiei s-a descoperit un racloir de silex negru-vinetiu…

- Muncitorii Primariei Capitalei au gasit recent urme de gloanțe de la Revoluția din 1989 pe fațada unei cladiri monument istoric din București, de pe Calea Victoriei - imobil care a intrat in reparații, potrivit lui Marius Coaje, consilier al primarului general Gabriela Firea.Urmele de gloanțe…

- Orașul Timișoara, cunoscut ca unul dintre cele mai mari aglomerari urbane din Romania, este popular in vestul Europei pentru varietatea etnica și culturala cu care se mandrește de zeci de ani. De la frumuseți arhitecturale la delicii culinare grozave și o viața de noapte activa – le poți gasi, cu ușurința,…

- Președintele CNMT, Tokes Laszlo, susține ca Revoluția din 1989 din Romania a fost furata și inlocuita cu o lovitura de stat, spunand ca, in prezent, asistam la restaurarea unor relații de tip comunist, transmite MEDIAFAX.Citește și: DNA a dat verdictul! Sorin Blejan și soția sa trimiși in…

- Unul dintre cele mai importante exponate aflate in patrimoniul Muzeului Ceasului „Nicolae Simache” din Ploiești este Ceasul ATMOS I. Valoarea tehnica de exceptie a ceasului este amplificata de valoarea sa memoriala, primul detinator fiind profesorul universitar Ion Nistor, artizan al Marii Uniri din…