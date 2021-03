Electrica a inregistrat, in anul 2020, un profit net consolidat de 388 milioane de lei, o creștere de 181 milioane lei, respectiv 87,5%, comparativ cu anul precedent. Aproape 90% din profit va merge in dividende. EBITDA consolidata a atins valoarea de 953 milioane lei, fiind mai mare cu 235 milioane lei fața de valoarea din 2019. „Creșterea EBITDA este determinata in principal de evoluția segmentului de furnizare pe fondul recuperarii unor diferențe de costuri de achiziție a energiei electrice pe segmentul reglementat de furnizare și prin reversarea unor ajustari pentru deprecierea creanțelor…