Electrica a avut venituri de un miliard de euro în primele nouă luni ale anului Electrica a inregistrat un profit net de 396 milioane lei in primele noua luni ale anului, o creștere de 146% comparativ cu primele noua luni ale anului trecut. Profitul operațional (EBITDA) consolidat a fost de 829 milioane lei, cu 280 milioane lei mai mult decat in primele noua luni ale anului trecut. Cresterea este determinata in principal de impactul cumulat al evolutiei segmentului de furnizare, indeosebi pe seama costurilor mai reduse de achizitie a energiei electrice, coroborat cu cresterea veniturilor, si al reversarii ajustarilor pentru deprecierea creantelor incerte la nivel de Grup.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

