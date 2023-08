Ele împart dreptatea pe tatami Kempo este unul dintre sporturile in care barbații asculta și respecta intru totul indicațiile femeilor. Și asta pentru ca nu puține sunt meciurile in care sportivii sunt arbitrați de doamne sau domnișoare. Intransigente, serioase și corecte! Kempo pare un sport dur și preferat in general de barbați, dar lucrurile nu stau așa. In ultimii ani, fetele au luat cu asalt salile și s-a ajuns sa nu mai existe diferențe intre numarul sportivilor și sportivelor care se dueleaza pe tatami. Președintele Federației Romane de Kempo, Amatto Zaharia, este extrem de mulțumit de acest lucru, mai ales ca acum fetele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

