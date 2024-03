Stiri pe aceeasi tema

- FOTO O coafeza din Alba Iulia le-a tuns și coafat pe bunicile de la Caminul de Varstnici: Tunsori cochete și pregatiri inainte de Ziua Femeii O coafeza din Alba Iulia le-a tuns și coafat pe bunicile de la Caminul de Varstnici: Tunsori cochete și pregatiri inainte de Ziua Femeii Daniela Dragosin este…

- Joi, 7 martie 2024, incepand cu ora 11.00, reprezentantele Organizatiei Femeilor Social Democrate Constanta vor fi alaturi de doamnele din Caminul pentru persoane varstnice Constanta, iar la ora 13.00 vor fi prezente la Centrul de Ingrijire si Asistenta din comuna Poarta Alba. Joi, 7 martie 2024, incepand…

- "Femeile sunt fundamentul unei societati echitabile si progresiste, iar contributia lor este esentiala pentru construirea unui viitor mai bun pentru toti Viata, arta, chiar si energia se declina la feminin. Ambitioase, dinamice, cu placerea muncii, emotive si eficace, femeile fac ca interventia lor…

- Zi cu zambete și bucurie, de 1 martie, pentru beneficiarii serviciilor Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș. Doamnele de la caminul de batrani din Jimbolia au primit in dar flori, iar beneficiarii de la centrul din Periam au confecționat ei inșiși frumoasele simboluri…

- Marți, 16 ianuarie 2024, incepand cu ora 11.00, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la Caminul pentru persoane varstnice „Sfantul Apostol Andrei” din Barabanț. Acesta, insoțit de catre parintele Nicolae Ignat, consilier social-misionar in cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei, a…

- Femeile sunt "imensa rezerva a Rusiei", a declarat luni, 18 decembrie, presedintele Vladimir Putin, a carui tara se confrunta cu o importanta penurie de forta de munca exacerbata de mobilizarea de pe frontul din Ucraina, scrie Agerpres preluand AFP."Fetele reprezinta o rezerva imensa pentru Rusia. In…

- In prag de sarbatori, din dorinta de a oferi un strop de fericire si lumina in sufletele batranilor lipsiti de grija unei familii, reprezentantele Organizatiei Judetene de Femei Constanta a Partidului Social Democrat, au vizitat astazi 18.12.2023, persoanele varstnice aflate in centrele de batrani din…

- " Din dorinta de a oferi un strop de fericire si lumina in sufletele batranilor lipsiti de grija unei familii, reprezentantele Organizatiei Judetene de Femei Constanta a Partidului Social Democrat vor merge cu daruri pentru persoanele varstnice aflate in centrele de batrani din Constanta, Poarta Alba…