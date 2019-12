Stiri pe aceeasi tema

- Compania municipala Termoenergetica, noul distribuitor de caldura din București, a refuzat nejustificat sa semneze contractul cu ELCEN, producatorul de apa calda și caldura al Capitalei, acuza Sierra Quadrant, administratorul judiciar al ELCEN.Aceasta mai spune ca, la aproape 30 de zile de la ședința…

- Falimentul RADET era iminent, intrucat regia de termoficare nu avea nicio sursa din care sa poata plati datoria istorica de 3,7 miliarde de lei pe care o are catre Elcen, a declarat, joi, Alexandru Burghiu, administratorul Termoenergetica, intr-o conferinta de profil. Termoenergetica a…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) nu a primit inca decizia Consiliului General al Municipiului Bucuresti, astfel incat sa acorde companiei Termoenergetica licenta de furnizare a energiei termice, in locul RADET, a declarat, vineri, presedintele ANRE, Dumitru Chirita, intr-o…

- Soarta furnizorului de energie termica din Capitala, RADET, a fost tranșata astazi in ședința de Consiliul General. Dupa ce instanța a decis luni intrarea in faliment a regiei, consilierii au hotarat ca aceasta sa fie preluata de catre compania municipala.

- Pentru ca instanța a cerut falimentul RADET, Electrocentrale București a transmis ca, cel puțin în aceasta iarna, locuitorii Bucureștiului nu vor face frigul în apartamente. Cu condiția ca facturile sa fie asigurate de catre Primaria București.

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti va discuta joi, 24 octombrie, modificarile aduse proiectului Oxigen, prin care sunt introduse viniete pentru toate masinile sub Euro 5 care vor traversa Capitala. In proiectul initial, supus dezbaterii publice in luna august, se propunea plata vinietei doar…

- Administratorul special ELCEN: “Nu vreau sa par catastrofal, dar situatia in sectorul energetic este foarte grava. Nu stim cum vom trece aceasta iarna” Electrocentrale Bucuresti (ELCEN), producatorul de caldura si apa calda din Capitala, se afla intr-o situatie critica de mai multi ani și…

- Nu exista nicio viziune clara de investitii in sectorul energetic si nu se stie cum vom trece aceasta iarna, in conditiile in care Electrocentrale Bucuresti (Elcen), producatorul de caldura si apa calda din Capitala, se afla intr-o situatie critica de mai multi ani, a declarat, luni, Claudiu Cretu,…