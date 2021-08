ELCEN a transmis, in 2 august, primarului general Nicusor Dan o adresa referitoare la situatia sumelor de plata in valoare de peste 390 de milioane de lei datorate de Compania Municipala Termoenergetica catre Electrocentrale Bucuresti si, totodata, despre situatia subventiei restante datorate de Municipiul Bucuresti fata de Termoenergetica, in valoare de 464.187.445,32 de lei. ”Va supunem atentiei situatia financiara deosebit de dificila in care se afla Electrocentrale Bucuresti SA, aflata in reorganizare judiciara, pe fondul neexecutarii obligatiilor de plata curente de catre Compania Municipala…