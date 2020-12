Ela Crăciun și fiica ei au cumpărat și trimis cadouri pentru 40 de copii nevoiași Ela Craciun și fiica ei au cumparat și trimis cadouri pentru 40 de copii nevoiași Chiar daca ne aflam in plina pandemie, acest lucru nu a impiedicat-o pe vedeta sa respecte promisiunea facuta in urma cu cațiva ani. Aceea de a se implica, atat cat poate, pentru a le oferi o bucurie celor mai puțin norocoși in preajma Craciunului. Astfel se face ca 40 de copii nevoiași, dintr-o mica localitate din Romania, vor primi zilele acesta cate o punga cu cadouri din partea vedetei. Daruri reprezentand carți, creioane de colorat, plastilina ori dulciuri. Prezentatoarea TV a dorit ca gestul sa fie un exemplu… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

