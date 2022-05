Ioan Feher, un roman stabilit in Marea Britanie, este banuit c-ar fi implicat in atacurile cibertinetice declansate de hackerii pro-rusi Killnet. Barbatul ar fi tradus din limba rusa in limba romana mesajele infractorilor cibernetici si ar fi indicat si site-urile din Romania care ar putea fi atacate. Anchetatorii au facut perchezitii in locuinta lui Ioan Feher, romanul din Marea Britanie acuzat ca i-a ajutat pe hackerii rusi. Luni, 2 mai, in urma cooperarii polițienești internaționale, autoritațile de aplicare a legii din Marea Britanie, prin National Crime Agency, au efectuat o percheziție domiciliara,…