- Durere uriașa pentru familia celebrului sportiv, cu doar cateva zile inainte de Craciun. Mama lui Adrian Mutu a murit. Anunțul devastator a fost facut chiar de sora acestuia, printr-un mesaj publicat in mediul online. Care a fost cauza decesului. Mama lui Adrian Mutu a murit Cu doar cateva zile inainte…

- Romanul ținut ostatic de Hamas in Fașia Gaza a murit. Este vorba, mai exact, Tal Haimi care fi fost ucis de Hamas in același timp in care au fost uciși alți oameni rapiți din kibbutzul pe care il fondase strabunicul barbatului de la Buzau. Vestea morții sale a fost data familiei in cursul zilei de miercuri.…

- A murit Tal Chaimi, romanul ținut ostatic de teroriștii din Fașia Gaza. Familia ostaticului Tal Haimi și Kibbutzul Nir Yitzhak, unde acesta locuia, au anunțat, miercuri, intr-o declarație comuna, ca autoritațile au transmis ca acesta a fost ucis pe 7 octo

- „Dreptate pentru Ionuț și Corina!” sau „Cerem judecare, nu amanare!” - au fost doua dintre mesajele pe care le-au afișat, miercuri dimineața, membrii familiei a doi tineri care au murit in urma cu patru ani, intr-un grav accident rutier intre Sudrigiu și Pietroasa.

- Tragedie, noaptea trecuta, in Italia. Trei tineri prieteni, care aveau toata viața inainte, și-au pierdut viața intr-un accident infiorator, dupa ce mașina in care se aflau, un BMW, a zburat de pe un pod și a plonjat in raul Reghena. Nenorocirea s-a produs in Portogruaro, o comuna din provincia Veneto.…

- FOTO: Accident la Tg.Frumos! O persoana a murit dupa ce un autoturism a intrat intr-o mașina care transporta paine Accident cumplit la primele ore ale dimineții de Sfantul Andrei. In localitatea Tg.Frumos, județul Iași, un autoturism a intrat intr-o autoutilitara pentru transport paine in sensul giratoriu.…

- Familia unui roman decedat in Italia, intr-un accident rutier, a primit despagubiri in valoare de 1.290.000 de euro, precum și plata unei pensii lunare in valoare totala de 3.400 de euro, potrivit rotalianul.com . Soția barbatului și cei trei copii ramași fara tata, au fost reprezentați de firma Up…

- O familie de romani trece printr-o perioada de mare tristețe și durere dupa o tragedie care a șocat intreaga comunitate din Locana, o localitate de langa Torino. Cristian Alazaroaie, in varsta de doar 41 de ani, și tata a doi copii minunați, și-a pierdut viața intr-un accident devastator care a avut…