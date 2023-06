El este cel mai bogat cioban de la noi! Câte zeci de mii de capete are Meseria de cioban este pe cale de dispariție, ultimii se orienteaza catre ale domenii, unde se caștiga mai bine. Insa exista și un caz de invidiat intre ciobani, care a facut milioane de euro din oierit. Dumitru Andreșoi are peste 25.000 de capete, fiind cel mai important proprietar de oi din țara. Omul de afaceri originar din Hunedoara care are și propriul festival anual, denumit dupa meseria sa -Țurcana, Regina Munților (Costești, Hunedoara)-, deține și cateva mii de hectare de pașune, și alte șapte mii de hectare le are in arenda ori sunt concesionate. Dumitru Andreșoi este și președintele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-u scurs cateva zile de la nunta Ginei Pistol cu Smiley, cel mai important eveniment de acest fel pe 2023, și invitații inca vorbesc de eleganța și fastul petrecerii. A fost o nunta de cinci stele, iar darurile au fost pe masura impresionantei petreceri organizata intr-un spațiu ca o sera, care s-a…

- Catalin Maruța și Smiley au stat fața in fața, prin transmisiune video, in direct la Pro TV, dupa ce prezentatorul și Andra, soția lui, au lipsit de la nunta artistului cu Gina Pistol, bunii lor prieteni. Moderatorul a spus in emisiunea sa de ce a lipsit de la eveniment. Sambata, 27 mai, Smiley și Gina…

- Smiley și Gina Pistol și-au unit destinele și in fața ofițerului de stare civila și in fața lui Dumnezeu, ieri, in doua ceremonii emoționante. Petrecea a avut loc intr-o locație de fițe din Snagov. Toata lumea s-a intrebat de ce nu au ajuns Andra și Catalin Maruța la nunta lui Smiley. Care este vedeta…

- Evenimentul de sambata, 27 mai, in cadrul caruia Smiley și Gina Pistol și-au oficializat mariajul sta pe buzele tuturor. Totul a fost atipic – de la imbracaminte pana la modul in care a fost structurata ceremonia. Afla in randurile de mai jos cine a organizat nunta lui Smiley cu Gina Pistol. A reușit…

- Zi mare pentru Gina Pistol și Smiley! Cei doi s-au casatorit sambata, 27 mai, in preajma familiilor și a apropiaților dragi. Pentru ca acest eveniment sa fie unul de neuitat, Gina și Smiley au ales locația pentru petrecerea de nunta cu cateva luni in urma. Locul de poveste unde Smiley și Gina Pistol…

- Anamaria Prodan puncteaza in lumea afacerilor debutand intr-un business cu adevarat notabil. Daca primii bani i-a facut cu automate de bomboane, in Las Vegas, 20 de ani mai tarziu o gasim implicata intr-o agenție funerara. Anamaria (50 de ani) are și o asociata, Gabriela Lucuțar, careia vrea sa-i dezvolte…

- Au devenit iubiți, apoi parinți. Peste doar cateva zile, vor fi soț și soție! A inceput numaratoarea inversa pana la marele eveniment, ce este programat pentru data de 27 mai, iar viitorii miri au facut cateva dezvaluiri cu privire la surprizele cu care iși vor incanta invitații. S-a aflat ce va conține…

- Smiley și Gina Pistol au dat vestea anului in showbiz: se casatoresc! Anunțul a fost facut chiar de cei doi, prin intermediul unui video postat pe Internet. Aceștia au povestit, cu lux de amanunte, cum a decurs cererea in casatorie. A fost una total inedita! Micuța Josephine a avut un rol principal…