- Prim-vicepresedintele Afganistanului Amrullah Saleh, care s-a declarat presedinte legitim, pregateste o ofensiva militara impotriva combatantilor talibani, avertizeaza ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pledand pentru negocieri in scopul evitarii unui razboi. "Talibanii nu detin controlul…

- Fiul legendarului comandant Ahmad Shah Massoud, care a fost asasinat de Al-Qaida cu doua zile inainte de 11 septembrie 2001, se intoarce la lupta tatalui sau in Afganistan. Intr-o scrisoare deschisa trimisa revistei La Regle du Jeu, condusa de Bernard-Henri Levy, pe 16 august, el spune ca a preluat…

- In premiera in Romania, in Sectorul 1 vom avea prima stație de sortare a unei primarii, anunța, joi, Clotilde Armand. Infrastructura va fi realizata pe un teren de 40.000 de metri patrați. Sectorul 1 va fi prima unitate administrativ-teritoriala din Romania care va avea propria stație de sortare…

- Piața neagra a țigaretelor se situeaza in mai 2021 la 10,2% din totalul consumului, in creștere cu 0,3 p.p. fața de luna martie, conform companiei de cercetare Novel Research. Este cel mai mare nivel inregistrat de la debutul pandemiei. Producatorii de țigarete considera ca, pentru menținerea…

- Pablo Cortacero solicita o adunare extraordinara a acționarilor de la Dinamo. Vrea sa demita membrii Consiliului de Administrație și sa propuna un plan de redresare financiara. De parca problemele dinamoviștilor nu erau suficiente, clubul fiind la un pas de o noua intrare in insolvența, in peisaj reapare…

- Varianta Delta a coronavirsului SARS-CoV-2, detectata prima data in India si prezenta la ora actuala in cel putin 70 de tari, este pe cale sa devina dominanta in lume din cauza capacitatii ei sporite de transmitere, a avertizat vineri directoarea pentru cercetare stiintifica a Organizatiei Mondiale…

- Un sector mai verde, un aer mai curat și un mediu mai sanatos. Un loc in care sa traiești precum in marile orașe europene. Asta poate sa devina Sectorul 4, grație soluțiilor pe care primarul Daniel Baluța le-a identificat deja și pe care le va pune in practica in perioada urmatoare pentru a continua…

- Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor avarii. Ne cerem scuze pentru aceste incidente – indepedente de voința noastra. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp. Data Ora…