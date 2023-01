Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul pilot de curse și cascador american, Ken Block, a decedat la varsta de 55 de ani. Sportivul a sfarșit tragic, in urma unui accident de snowmobi, in apropiere de Woodland, statul Utah. Informația a fost confirmata ieri, de reprezentanții echipei sale din proiectul Hoonigan.

- Impactul a fost atat de puternic incat motorul a sarit la peste 25 de metri de locul accidentului, iar piesele din autoturism s-au impraștiat pe strada.Martorii au povestit ca mașina ar fi avut o viteza foarte mare, iar șoferul a pierdut controlul volanului. Tot ei le-au spus oamenilor legii ca șoferul…

- Un vrancean in varsta de 22 de ani din Varteșcoiu a dorit cu tot dinadinsul sa nu achite o cursa de taxi, insa acum este posibil sa plateasca mai mult decat drumul pana acasa, dupa ce a fost trimis in judecata pentru distrugere. Și, pe langa acuzația de distrugere, compania de taxi s-a constituit și…

- Iluzionistul Victor Dorobantu a jucat rolul „Thing", celebra mana din „Familia Addams" si care este un personaj aparte si in serialul „Wednesday", productia care a stabilit un nou record pe platforma Netflix, avand cel mai bun debut pentru un serial in limba engleza. Serialul, alcatuit din opt episoade,…

- O femeie a avut parte de o experiența inedita, dupa ce a comandat un taxi. Aceasta a nascut pe bancheta din spate a mașinii, iar prețul cursei pe care a platit-o este incredibil. Șoferul i-a trimis factura femeii acasa. Iata cat a costat aceasta.

- Ferrari a prezentat 499P, hypercarul hibrid cu care constructorul italian va participa la ediția din 2023 a cursei de 24 de ore de la Le Mans. Ultima data cand Ferrari a concurat in Campionatul Mondial de Anduranța și, prin urmare, in cele 24 de ore de la Le Mans la clasa superioara a fost in […] The…

- Un roman e cautat in Italia, unde a provocat un accident mortal și apoi a fugit din mașina distrusa de impactul cu un camion. Accidentul a avut loc intr-un tunel și nimeni nu știe cum a reușit sa iasa de acolo fara sa fie vazut, scrie portalul de știri Riviera 24 . Accident dramatic pe Autostrada dei…

- Un barbat de 47 de ani din Craiova a pus pe jar zeci de polițiști in noaptea de sambata spre duminica. Șoferul nu a vrut sa opreasca la semnalul agenților de la rutiera și a pornit intr-o cursa nebuna pe strazile din oraș. Acesta a trecut chiar si peste o capcana cu tepi intinsa pe sosea. Dupa mai mulți…