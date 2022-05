Stiri pe aceeasi tema

E protest al AUR in Parlament. Parlamentarii formațiunii cer eliminarea UMDR de la Guvernare. Gestul AUR vine dupa ce ieri partidul anunța ca vrea explicații oficiale de la premierul Nicolae Ciuca privind vizita președintelui Ungariei in Romania.

AUR il cheama pe premierul Ciuca in fata Parlamentului, pentru a explica in ce conditii a avut loc vizita presedintelui Ungariei in Romania, liderul formațiunii, George Simion, spunand ca intreg sirul de intamplari din ultimele saptamani „pare sa indice ca exista un plan de dezmembrare a Romaniei".

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, vineri seara, dupa o postare a presedintelui Ungariei, Katalin Novak, conform careia prioritatea sa este sa ii reprezinte pe toti maghiarii, ca, potrivit dreptului international, un stat nu poate sa isi aroge drepturi de orice fel in raport cu cetatenii…

Katalin Novak a preluat marti presedintia Ungariei de la Janos Ader, relateaza MTI, potrivit Agerpres.

USR sustine ca Romania are "cea mai agresiva" scumpire din Uniunea Europeana la motorina, iar Guvernul nu are solutii "in fata valului de scumpiri".

Președintele Parlamentului slovac aduce in atenție un subiect sensibil pentru țarile invecinate Ungariei, dar care, la București, e ignorat: achizițiile imobiliare agresive ale statului maghiar. Iata ca Slovacia iși fixeaza liniile intangibile ale suveranitații, impunand Ungariei sa dea dovada de…

Comisarul european Adina Valean, responsabil pentru transporturi, efectueaza o vizita la Bucuresti in perioada 11-12 aprilie, unde va avea o intalnire cu ONG-uri, voluntari si reprezentanti ai CFR, in Gara de Nord, dar si intrevederi cu premierul Nicolae Ciuca si vicepremierul Sorin Grindeanu, informeaza,…

Parlamentul de la Budapesta a ales joi, pentru prima data, o femeie la presedintia Ungariei, in persoana lui Katalin Novak, in varsta de 44 de ani, pentru o perioada de cinci ani, cu sprijinul voturilor partidului de guvernamant Fidesz, informeaza EFE și Agerpres.