El e omul momentului! A bătut fără emoții Steaua și Rapid! Debutant ca tehnician, fostul voleibalist Laurențiu Lica a uimit pe toata lumea cu jocul echipei sale, nou-promovata Corona Brașov Dupa ce a scris istorie ca jucator, evoluand pana la 43 de ani, Laurențiu Lica o face și ca antrenor. Aflat la debutul in aceasta meserie, el face furori la nou-promovata CSM Corona Brașov, cu care a invins deja categoric la București doua pretendente la titlu, Rapid și Steaua. El spune ca adaptarea de la cariera de jucator la cea de antrenor nu a fost ușoara, dar ca a reușita sa o faca destul de rapid. „A fost o trecere destul de grea in noua postura, dar ma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

