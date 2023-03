El e hair stylistul care a terminat 8 curse de Half Ironman!

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o perioada in care a stat mai departe de lumina reflectoarelor și de aparițiile TV, acum Maria Ilioiu face declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro, chiar intr-o zi importanta pentru ea, mai precis de ziua ei de naștere. Ieri, fosta ispita de la Insula Iubirii a implinit varsta de 33 de ani,…

- Catalin Bordea și soția lui, Livia, formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi s-au cunoscut in urma cu mulți ani, iar acum, ies la iveala detalii neștiute despre inceputul relației lor. Comediantul și Livia s-au cunoscut in anul 2012, cand frumoasa soție a artistului a luat parte…

- Dan Badea și soția sa, Madalina, au acordat in exclusivitate un interviu pentru Antena Stars, in care au vorbit despre viața de cuplu, dar daca s-au gandit sa iși mareasca familia. Comediantul și partenera sa sunt impreuna de 7 ani și au un fiu.

- Marian Aliuța și-a lasat trecutul in spate și a decis sa mearga pe drumul credinței dupa ce și-a inșelat partenera de viața de mai multe ori. Fostul fotbalist a facut o mare schimbare și s-a apropiat de Dumnezeu. Mai multe informații, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- „Eu voi intenta divorț așa cum am și voi vedea liniștita de viața mea. Am discutat despre faptul ca am sunat la 112. Singurul lucru pe care il regret este ca totul a ajuns sa fie atat de mediatizat și sa afecteze partidul AUR, eu nu mi-am dorit acest lucru. In rest, nu. Deci era normal sa sun, am fost…

- Primarul municipiului Constnata, Vergil Chitac a postat pe pagina sa de Facebpook un mesaj la finalul anului 2022. "Cu viteza vantului a trecut si acest an. A fost bun, productiv si eliberator din multe puncte de vedere, dar, sa nu uitam, a fost si unul tragic si tensionat la nivel geopolitic.Privind…

- Universitatea Craiova a reușit sa o invinga pe CS Mioveni, scor 1-0, in cadrul etapei cu numarul 20 din Superliga Romaniei. Singurul gol al partidei a fost reușit de catre George Cimpanu, in minutul 41, cand a șutat perfect din marginea careului. Citește și: Un sportiv a murit in timpul unui meci Datorita…

- Intr-un catun indepartat din Alba, un barbat și-a batut soția, a amenințat-o ca o omoara, apoi ca se sinucide. Cum s-a terminat Violența in familie este un subiect la ordinea zilei, iar cazurile in care femeile sunt agresate de cei cu care iși impart viața, sunt aproape zilnice și prezente pe buletinele…