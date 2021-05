Iata ca mai spulberam astazi un mit! Cel al intangibilitații informative a generalului Daniel Ion Balașa. Fost membru de marca al ocultei ”Frații a Frontieriștilor” de la varful IGPFR. Și care a fost ”plantat” de la Cabinetul lui Gabriel Oprea in coasta lui Iohannis, de-a dreapta generalului Lucian Pahonțu. Balașa ramanand inca de atunci ”numarul […] The post El e generalul mason Balașa, ”sifonul” lui Iohannis din Servicii! first appeared on Ziarul National .